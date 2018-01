Detenen una dona per dur droga, fugir d'un control i saltar del cotxe en marxa

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 10 de gener una dona a Llers per transportar droga, fugir d'un control policial i saltar d'un vehicle en marxa. Té 22 anys, és de nacionalitat francesa i amb domicili a Tolosa de Llenguadoc i se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit i un delicte contra la salut pública.

La dona, que va intentar sense èxit fugir per evitar un control policial, portava 16 bosses transparents amb peces d'haixix a l'interior i una bossa amb diversos cabdells de marihuana. La detinguda, que no tenia antecedents, va passar el dia 11 de gener a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Figueres, que en va decretar la seva llibertat sense càrrecs.

Els fets van tenir lloc la matinada del 10 de gener, quan els Mossos de trànsit del sector de Figueres efectuaven un control preventiu d'alcoholèmia al quilòmetre 9 de la carretera N-IIa, dins el terme municipal de Borrassà. Pels volts de la una de la matinada, els agents van observar un turisme que donava mitja volta en veure el control i fugia a gran velocitat.

Tot seguit, una patrulla va sortir darrere seu per tal d'aturar-lo. Durant la persecució, els Mossos van veure com del vehicle en marxa en saltava una persona i, després d'aixecar-se del terra, es posava a córrer en direcció al marge de la carretera. El vehicle escàpol va continuar circulant per la via fins que va començar a desplaçar-se cap a l'esquerra. Els agents es van poder situar al costat del vehicle i van observar que a dins no hi havia cap més ocupant. El cotxe va sortir de la via i va caure a la deriva dins un canal de rec enmig d'un camp.

Immediatament, els Mossos van iniciar la recerca de la persona que havia fugit i la van localitzar a la zona on havia saltat. Es tractava d'una dona que s'havia estirat a terra i estava totalment immòbil per tal d'evitar ser detectada. Un cop identificada i detinguda els policies van escorcollar el vehicle on van trobar 16 bosses transparents amb peces de haixix a l'interior, una bossa amb diversos cabdells de marihuana, trenta euros en efectiu i un telèfon mòbil.