La Guàrdia Civil va denegar 62 llicències d'armes a Girona el 2017

La Guàrdia Civil va denegar la llicència d'armes a un total de 62 persones el 2017 a les comarques gironines. El motiu principal, en la majoria de casos, és perquè es tracta de sol·licitants que, o bé tenen antecedents per violència de gènere, o bé tenen obertes causes per aquesta qüestió. A més, el cos de la Guàrdia Civil també ha revocat deu llicències a persones que la tenien en vigor perquè els han trobat delictes d'aquest tipus. Segons va explicar el tinent de la Guàrdia Civil de Girona, José Antonio Carmona, la majoria de permisos d'armes que es demanen són els relacionats amb la caça. Tot i que aquest 2017 hi ha hagut un repunt de la demanda de llicències, Carmona també va reconèixer que en l'última dècada ha anat a la baixa «per la pèrdua d'afició a la caça».