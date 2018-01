Ullà Prop de 400 sobres pendents d'anàlisi

?L'operació estrella dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà durant el 2017 va ser la d'Ullà. Aquí, al mes de desembre hi van desmantellar una organització que enviava sobres de marihuana arreu del món. L'inspector explica que és el primer cop que s'ha produït un fet així a la província i que la investigació encara la tenen oberta.

A Ullà van detenir una família que es dedicava a cultivar la marihuana i després posaven la droga en bosses termosegellades perquè no fes olor i no despertés sospites. Contactaven amb els compradors a través d'Internet i enviaven la droga arreu del món. En l'escorcoll van descobrir un garatge amb 1.000 plantes. L'operació està oberta i els Mossos de la Bisbal encara tenen prop de 400 sobres a Correus i resten a l'espera de tenir l'ordre judicial per poder continuar l'estudi i fer les diligències. A més, esperen els resultats de l'anàlisi del material informàtic comissat.