Un vehicle adaptat substitueix a Ripoll l'ascensor públic del barri de Sant Pere

L'ascensor superior del barri de Sant Pere de Ripoll va dir «prou» just abans de les festes de Nadal, coincidint amb els dies més complicats per accedir a un dels barris més envellits de Ripoll. Les glaçades de carrers han causat més d'una caiguda al raval que hi porta. L'Ajuntament d'aquesta localitat ja tenia prevista la substitució dels dos ascensors que donen aquest servei pel mes d'octubre, però l'obra s'ha anat retardant fins que un d'ells ha dit «prou».

La peça que cal substituir-ne té un cost «d'entre 4.000 i 5.000 euros», segons el regidor d'obres i serveis, Jordi Gumí. Aquesta quantitat és inassumible en vigília de la substitució de l'ascensor, i també pel temps d'espera per recepcionar-la. Per això s'ha preferit una actuació alternativa a l'hora de garantir el servei per portar als veïns de Sant Pere al centre.

Un vehicle adaptat ofereix de forma gratuïta el trasllat mentre l'ascensor no torni a funcionar. En concret, tres viatges entre tres quarts de deu a un quart d'onze del matí, i tres viatges més entre l'horari de les cinc i un quart i mig de sis de la tarda, complementarà el servei de bus que funciona de dilluns a dissabtes. El vehicle contractat cobrirà també la jornada de diumenge.

La intenció de l'Ajuntament és que l'obra de substitució dels ascensors comenci ben aviat. L'empresa que es farà càrrec del canvi és diferent de la que els va instal·lar originalment. El canvi de cada ascensor es calcula entre tres i quatre setmanes.