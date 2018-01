Les esglésies gironines van registrar 17 robatoris al llarg de l'any passat

La xifra de robatoris en esglésies de la diòcesi de Girona es manté força estable des que l'any 2010 es va posar en marxa el dispositiu de seguretat i prevenció dels Mossos d'Esquadra, que ha permès reduir considerablement les incidències als centres de culte i ermites gironines. Durant el 2017 se'n van registrar 17 i, segons ha explicat el vicari general del Bisbat, Lluís Suñer, en la majoria de casos s'ha tractat bàsicament de destrosses materials i robatoris de poca importància.

El dispositiu es va posar en marxa l'any 2010, després que es registrés un nombre preocupant de robatoris a les esglésies gironines: en aquells dotze mesos, se'n van registrar 38, alguns dels quals, subratlla Suñer, van incloure amenaces o agressions físiques a alguns mossens i també el robatori d'obres d'art.

A partir d'aquell moment, doncs, Bisbat i Mossos van decidir treballar conjuntament, i des de llavors la xifra s'ha anat reduint de forma progressiva: el 2011 es van interposar 33 denúncies; el 2012, n'hi va haver 26; el 2013 se'n van produir 17; el 2014 se'n van registrar 10; el 2015 n'hi va haver 12; el 2016 també 12 i el 2017 hi va haver un repunt –tot i que no es pot considerar significatiu– i se'n van registrar 17.

Suñer es mostra satisfet de com està funcionant el protocol amb els Mossos. «Hem passat de 38 casos a 17, per tant, és una bona notícia», assenyala. A més, explica que el responsable de cada arxirprestat es reuneix un cop l'any amb els Mossos de la seva zona i, per tant, «hi ha un contacte molt més directe».

El pla de seguretat, que es va dur a terme en dues fases, va consistir en la instal·lació de sistemes de protecció i de seguretat, la substitució d'imatges originals per rèpliques, la realització de més de vuitanta contactes per oferir consells de seguretat als preveres i l'elaboració d'un cens exhaustiu on es detallaven els objectes de valor que hi ha a les esglésies i ermites de la diòcesi de Girona. Actualment, també es fan accions com ara major vigilància quan hi ha recol·lectes extraordinàries.