Girona ja ha posat prop de 200 multes als ciclistes que circulen per la vorera

L'Ajuntament de Girona ha posat prop de 200 multes a ciclistes que circulaven per la vorera en els últims dos mesos. Davant d'això, des de l'associació Mou-te en bici denuncien que la campanya sancionadora va començar arran del canvi de cartipàs, un cop el PSC va abandonar el govern municipal i Eduard Berloso es va fer càrrec de la regidoria de seguretat. Ahir, els ciclistes van aprofitar la clàssica Pedalada de Reis que organitza l'entitat, i en la qual van participar mig centenar de persones, per tornar-se a queixar d'aquesta situació. El president de l'entitat, Albert Martos, va assegurar que darrere de les sancions hi ha un «cert afany recaptatori», ja que, segons es va queixar, no hi va haver cap campanya de sensibilització i informació prèvia a l'aplicació de sancions per part del nou regidor. Martos va indicar que els ciclistes moltes vegades «es veuen obligats» a enfilar-se a les voreres, ja que «no els queda opció».

Segueix el malestar, doncs, entre els ciclistes gironins després que en dos mesos l'Ajuntament de la ciutat els hagi posat prop de 200 multes per circular per la vorera. De fet, consideren que es tracta d'una campanya recaptatòria que respon a la voluntat del nou regidor de seguretat, Eduard Berloso. «Des que es va aprovar el nou cartipàs municipal s'han disparat les sancions en aquest aspecte», va indicar Martos.

El president de l'entitat va demanar al consistori una reunió per tal de posar «solucions» i va recordar que en moltes ocasions es veuen obligats a pujar a les voreres per circular. «És molt important la pacificació del trànsit i que puguem conviure amb els cotxes i les motos sense sentir-nos assetjats», va indicar.

Les sancions imposades per l'Ajuntament tenen un cost de 60 euros i des de Mou-te en bici consideren que és «un perjudici abusiu». Per tot plegat, demanen que hi hagi una millor connexió entre la xarxa de carrils bici a banda d'ampliar-ne els quilòmetres actuals, que consideren «insuficients».

Formació i sensibilització

Martos també va reclamar que des del consistori es facin més campanyes d'informació i de sensibilització cap als ciclistes que cometen imprudències. «Ja se'n va fer una i va anar molt bé, i no entenem per què de cop es va suspendre i es va decidir aplicar sancions», va lamentar.

Els ciclistes van fer paleses les seves protestes aprofitant la Pedalada de Reis que cada any celebra Mou-te en bici, i que recorre els principals carrers de Girona durant un parell d'hores. Aquesta pedalada es fa perquè els nens puguin estrenar les bicicletes que els hi hagin dut els Reis, i acaba amb una xocolatada per a tothom davant del Mercat del Lleó.

L'ordenança municipal de circulació de Girona estableix que «els cicles i les bicicletes no podran circular per les voreres, andanes i passeigs, llevat que hi hagi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat». En els darrers anys, tanmateix, malgrat que segons recorda l'Ajuntament s'havien fet campanyes d'informació als usuaris (com per exemple Ciclista a la Vista), molts ciclistes havien continuat circulant per la vorera.

Per això, a partir del passat mes de novembre, l'Ajuntament gironí va decidir que la Policia Municipal comencés a multar tots aquells que cometessin aquesta infracció.