Identifiquen els responsables operatius de la policia i la Guàrdia Civil que van carregar l'1-O a Girona

Els advocats que representen més de 200 afectats per les càrregues de l'1-O en col·legis gironins han aconseguit identificar una trentena de policies espanyols i guàrdies civils. Els lletrats es mostren satisfets amb la instrucció que està duent a terme el jutjat que ha agafat la causa, i consideren que el procediment és «pioner a Catalunya».

Els agents identificats han estat la trentena de responsables operatius de cada comandament que van actuar a Girona. Els advocats, però, afirmen que el procés està essent molt lent, ja que expliquen que el govern espanyol només ha facilitat la identitat dels tres màxims responsables i la procedència de la unitat. Per exemple, en el cas dels policies que van carregar al Col·legi Verd, els advocats han pogut saber que són de Saragossa però només coneixen el nom de tres responsables. Un dels voluntaris, Albert Carreras, explica que «s'ha de demanar el nom de l'agent a partir del número d'identificació policial que veiem a través de les imatges». L'objectiu final, explica l'advocat, és saber qui va donar les ordres i quines van ser. Carreras també adverteix que demanaran que s'investiguin els caps del dispositiu, «siguin policials o polítics».

En els últims mesos, els diferents afectats per les càrregues han anat passant pel metge forense per tal de certificar les lesions denunciades, un tràmit necessari per poder continuar el procés. Està previst que el mes de febrer, els afectats comencin a passar per davant del jutge instructor per tal de donar la seva versió dels fets. Els advocats, però, afirmen que serà «llarg i complex».