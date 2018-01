Un lladre encaputxat deixa lligades dues dones d'edat avançada a la Vall d'en Bas

Un lladre encaputxat ha assaltat una casa a Hostalets d'en Bas, a la Vall d'en Bas (Garrotxa) i ha deixat lligades dues dones d'edat avançada. Segons informen els Mossos d'Esquadra, el robatori ha tingut lloc cap a quarts de dotze del migdia d'aquest dilluns quan l'assaltant hauria aprofitat que al porta del garatge era oberta per entrar a dins l'immoble. Allà, s'ha trobat una de les dones, que té uns 80 anys, l'ha colpejat i li ha exigit que li donés diners. Després, l'ha fet pujar fins al primer pis on hi havia l'altra dona, també gran. El lladre, que anava amb la cara tapada, ha agafat diners que hi havia dins una bossa de mà i ha fugit, deixant les dues dones lligades. El marit d'una d'elles les ha trobat una estona després, les ha deslligat i ha avisat els Mossos d'Esquadra.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per identificar i detenir el lladre com a suposat autor d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. Els serveis d'emergències han traslladat la dona que ha rebut un cop fins a l'hospital comarcal de la Garrotxa, on l'han atès per una contusió.