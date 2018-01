Lluís Sais anuncia que no es tornarà a presentar com a alcalde de la Bisbal

Lluís Sais, actual alcalde de la Bisbal d'Empordà, no es presentarà a la reelecció en les eleccions municipals del 2019. En el seu moment, el membre d'ERC ja va dir que només considerava la possibilitat de dues legislatures i per això, al final d'aquesta segona, deixarà la política.

Durant el temps que ha governat la capital del Baix Empordà, l'actual alcalde ha patit una moció de censura i reconeix que «ha comès errors», però fa un balanç «moderadament bo» de la seva gestió de govern. La moció de censura es va produir l'any 2011 i hi van votar a favor el PSC, CIU i PP. En els últims comicis, celebrats l'any 2015, la llista dels republicans va sumar un total de cinc regidors, per davant del PSC, que en va treure quatre, i la CUP i Compromís, que en van sumar tres cadascun.

Actualment, ERC està governant a la Bisbal gràcies al pacte d'ERC, CUP i Iniciativa. Entre els temes a resoldre hi ha la construcció de la Biblioteca Municipal o la nul·litat del contracte amb l'empresa que subministra el servei d'aigües, Sorea. En aquest sentit, Sais afirma estar satisfet de la inauguració parcial de la biblioteca, ja que era un dels acords que s'havien pactat en el programa de govern. Tot i això, el batlle també lamenta que no s'hagi pogut resoldre la situació judicial que hi ha oberta amb el veí del poble per aquest tema.



Està «obert a tot»

Pel que fa a la seva vida quan s'acabi la legislatura, l'alcalde va explicar que «no es veu dins del món de la política». Tot i així, tampoc vol deixar completament ERC i com a «home de partit» assegura que està obert a tot. Tampoc ha volgut aventurar quins serien els possibles candidats republicans a succeir-lo ni quin serà el seu futur. «El partit m'ha donat molt, i tot i que la meva intenció va enfocada a deixar la política municipal i centrar-me en l'àmbit privat, estaré on calgui», afirma.