Pintura i bengales contra la comissaria de la Policia

La comissaria del Cos Nacional de Policia (CNP) de Girona va aparèixer ahir al matí tacada per diverses boles de pintura esclafades a la façana i amb una bengala que va explotar al pati interior. Aquest no és el primer cop que l'edifici rep accions d'aquest tipus. De fet, aquesta ha estat la tercera vegada en els últims mesos. De moment, se'n desconeixen els responsables, però atès que ja hi ha una investigació oberta, els agens creuen tenir sospitosos per la repetició del «modus operandi».