Celrà escalfarà la Fàbrica amb biomassa produïda a les Gavarres

Han començat les obres d'instal·lació d'una xarxa de calor a partir de biomassa als edificis municipals de la Fàbrica de Celrà, va informar, ahir, l'Ajuntament, un projecte que es finança a partir d'una subvenció pública de 100.000 euros –que es detinaran a la compra i la instal·lació del nou sistema de calefacció– i amb una altra de 10.000 –partida que servirà per a la motorització de la xarxa– de la Diputació de Girona. L'Ajuntament va optar a aquestes subvencions amb l'objectiu de «millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals i reduir les emissions de CO2». La biomassa que es farà servir per escalfar aquestes dependències, va precisar el consistori, serà «de proximitat», ja que provindrà de les Gavarres. L'Ajuntament, així, busca «afavorir el consum» de productes elaborats per empreses del territori i, alhora, «contribuir a la reducció del risc d'incendi» als boscos del massís.

A través del Pla d'Acció d'Energia Sostenible, la corporació ha efectuat diverses inversions per millorar l'eficiència energètica dels equipaments municipals. El grau de compliment del pla se situa en el 44%, segons dades de l'Ajuntament; en termes d'estalvia energètic la proporció se situa en el 43,91% de la previsió que l'equip de govern va fer per a l'horitzó 2020.

El ple municipal del 8 de setembre de 2015 va acordar encarregar a la Diputació de Girona la gestió de la contractació agregada de la compra i instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa als edificis municipals següents: la biblioteca, el Centre Cultural La Fàbrica, el Centre Cívic i l'Ajuntament, per substituir les calderes de gas natural actuals. L'ens provincials va rebre la proposta d'onze empreses. La mesa de contractació, després de valorar totes les propostes, va proposar adjudicar el contracte a l'empresa WATT Energia, que va obtenir la màxima puntuació: 99,27 dels 100 punts. El pressupost base de la licitació era de 222.990,83 euros i l'empresa guanyadora es va adjudicar el contracte per 160.261,31.