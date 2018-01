Inversió de 2,17 milions per eixamplar i reforçar dos quilòmetres de C-25 a Riudellots

Dos quilòmetres i cent metres d'asfalt que constitueixen la perllongació de l'Eix Transversal (C-25) fins a Riudellots de la Selva, una carretera comarcal estreta (7 metres d'amplada i 1,5 de voral a banda i banda); planera (el pendent màxim és del 3,5%); d'un sol carril per sentit i paral·lela a un carril bici que aviat serà eixamplada i reforçada. L'anunci de la licitació del projecte es va publicar el 29 de desembre passat, pocs dies abans que es complís el cinquè aniversari del desboblament de l'Eix.

25 finques afectades

Les obres, tal com especifica la memòria tècnica, tenen un pressupost d'1.750.687 euros, IVA inclòs, als quals s'hi afegeixen 426.383 euros més, també IVA inclòs, partida que servirà per finançar l'expropiació de 25 parcel·les de terreny de 18 propietaris afectades i les mesures posteriors de correcció de l'impacte acústic. D'aquesta manera el projecte, que l'empresa pública Infraestructures.cat ja ha posat a licitació, suposarà una inversió global de 2.177.070 euros.

Sis mesos de termini

Els treballs podrien començaran aquest mateix 2018 i tenen un termini d'execució de sis mesos. Les empreses interessades en executar l'obra disposen de temps fins al proper 31 de gener per presentar ofertes. Amb posterioritat, el 13 de febrer, la mesa de contractació que decidirà l'adjudicació de de l'obra estudiarà els projectes tècnics que concorrin al concurs i el 22 de març següent farà el mateix amb les propostes econòmiques.

En el disseny del projecte constructiu, redactat pels enginyers Carles Giner i Javier González i que afecta el tram comprès entre els punts quilomètrics 238,0 i 240,1, s'ha tingut en compte que els vehicles que hi circulen (8.081 diaris, dels quals 7,67% són pesats, apunta el document) ho fan a una velocitat màxima de 70 quilòmetres l'hora en el tram interburà i a 50 km/h en el segment que discorre pel casc urbà de Riudellots.

«Les obres afectaran el trànsit de divereses maneres», apunta la memòria: serà en la primera i tercera fase del projecte, consistents en la construcció de nous drenatges i en el reforç i pintura de la calçada, un dels dos sentits de la marxa quedarà inhabilitat pe la qual cosa es donarà pas alternatiu als vehicles que circulin per aquest tram de la C-25. En canvi, mentre duri la segona fase, que consistirà en l'eixamplament de la via, el trànsit no patirà «cap interferència». El projecte d'eixamplament de la C-25 va començar a caminar el maig de 2012, redactat pel Servei Territorial de Carreteres de Girona.

Entre dues rotondes

El març de 2015, la Direcció General d'Infraestructures va ordenar-ne la redacció de l'estudi i, un cop elaborat el projecte constructiu, l'administració catalana ha procedit a la licitació de les obres, que afecten un el tram comprès entre dues rotondes, la de l'entrada al municipi i la que connecta amb l'Eix i l'autovia A-2 (vegeu infografia), afecten terrenys que tenen qualificació de sòl residencial (els afectats pel pla parcial de Can Mestres, que inclou finques ubicades a banda i banda de la carretera); també tindran afectació sobre sòl urbà, terrenys no urbanitzables i finques rústiques. En la primera fase del projecte s'abordaran els moviments de terres, que obligaran a remenar 2.879 m3 de sorra, que es reutilitzaran per aixecar diversos terraplens.