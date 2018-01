L'Ajuntament de Celrà millora l'accessibilitat del CEIP l'Aulet

L'Ajuntament de Celrà ha començat l'obra de construcció d'una rampa d'accés al CEIP l'Aulet per millorar l'accessibilitat d'aquest equipament públic.

La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Celrà, reunida el 4 d'octubre, va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària titulat «Construcció d'una rampa d'accés al CEIP l'Aulet de Celrà», redactat per l'arquitecta Miriam Vidal, amb un pressupost d'execució de 45.830,47 euros (IVA exclòs).Un cop aprovat definitivament, van presentar-se cinc empreses per l'adjudicació del contracte menor d'obra. Un cop obertes les propostes es va adjudicar, el 5 de desembre de 2017, el contracte a l'empresa Obres i Construccions Celrà per 37.544,28 euros (IVA exclòs).