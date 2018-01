Lloret premia els pessebres de l'escola Àngels Alemany i de l'IES Coll i Rodés

L'escola Àngels Alemany i el batxillerat artístic de l'IES Coll i Rodés van ser els guanyadors del concurs de pessebres de Lloret de Mar en les categories d'infantil i primària i de secundària i batxillerat, respectivament. Segons va informar ahir el consistori lloretenc, el segon premi en la categoria d'infantil i primària va ser pels alumnes del menjador de l'escola Pere Torrent i en aquesta mateixa categoria es van concedir dos accèssits, pel primer i pel cinquè curs, de l'escola Immaculada Concepció. Aquesta era la primera vegada que els centres escolars de la localitat selvatana podien participar en el concurs de pessebres.

En relació a la categoria de pessebres populars a la llar, la guanyadorava ser Maria López Guirado mentre que la Júlia i enRomà Serra Maura van obtenir el segon premi,;Lluís Riera Garriga, el tercer i els accèssits van ser per a Marianne Torkler i Jordi Velis Austrich. Pel que fa a la categoria de pessebres artístics a la llar, la guanyadora va ser Núria Perea Domenech. El segon i tercer premi van ser per Montserrat Martí Fabregó i Jaume Xapellí Berenguer. Dels premiats a la ruta pessebrista, la millor entitat va ser la Parròquia de Sant Romà, seguida del Casal Municipal de la Gent Gran i el Veïnat de Les Alegries va rebre un accèssit. En els hotels, el guanyador va ser l'hotel Guitart Central Park i el segon premi pel Restaurant El Trull. Dels comerços, el millor va ser per Venus Discs i el segon per Escapa't Lloret, que era el primer any que concursava. Pel que fa als diorames, va recollir el primer premi Lluís Gubert Sala, el segon, Albert Casals Teixidor i el tercer Jaume Casals Font.

En el transcurs de l'acte es va retre homenatge a dos mestres pessebristes lloretencs desapareguts, Manel Boadas Nualart i Josep Ferrer Marqués. Els participants van rebre com a obsequi una bateria power bank i per als guanyadors hi va haver també una petita aportació econòmica