Més de 200 estudiants de Batxillerat es formaran en onze dels principals centres de recerca

Uns 230 estudiants de Batxillerat de tot Catalunya es formaran en onze dels principals centres de recerca del país i podran conèixer de primera mà els darrers descobriments científics. Es tracta del programa «Bojos per la Ciència», que impulsa la Fundació Catalunya – La Pedrera i que enguany arriba a la seva sisena edició amb un total de nou cursos: biomedicina, bioquímica, economia, física, química, matemàtiques, natura, noves tecnologies i, com a novetat, enguany s'hi suma també enginyeria biològica, que s'impartirà a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).

«Bojos per la Ciència» s'adreça a joves que tenen interès i mostren aptituds en el camp de les ciències. Els estudiants podran treballar amb els seus investigadors, i guanyar així experiència pràctica en les últimes metodologies d'avantguarda.

En total, són onze els centres de recerca catalans que participen en el programa. A banda de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, els centres on es fan les sessions, que es duran a terme els dissabtes, són el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Universitat de Barcelona (UB); l'Institut de Recerca Biomèdica; el Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI); l'Institut de Física d'Altes Energies (IFAE); l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) o la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya (Feemcat).

També hi participen la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM); l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals-Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB); La Salle Campus Barcelona; i l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) de Tarragona.

Sisena edició

Des del 2013 «Bojos per la Ciència» ha comptat amb la participació de prop de 1.250 estudiants de Batxillerat. Nascuda amb l'objectiu d'ajudar als joves amb interès per la ciència a decidir el seu futur acadèmic, la iniciativa ha servit per despertar el talent científic de molts joves que han elaborat projectes que s'han acabat convertint en casos d'èxit.

L'acte inaugural es va dur a terme divendres passat a Món Sant Benet, amb l'assistència d'unes 600 persones. La inauguració va comptar amb el testimoni de tres «exbojos» que van recordar el seu pas pel programa formatiu.

Eric Matamoros, participant de l'edició de l'any 2013, va explicar com el va ajudar a decantar-se per estudiar bioquímica. Matamoros acaba de dissenyar una aplicació que serveix per escanejar la pell i detectar possibles tumors a la pell.

També hi van intervenir Guillem Megías i Gerard Pascual, participants el 2014, i que el passat octubre van ser notícia per enviar a l'estratosfera un globus amb un detector de muons per comprovar la teoria de la relativitat d'Einstein.

La inauguració del curs també va comptar amb una conferència magistral a càrrec del físic Gustau Catalán, investigador Icrea a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), qui va fer una crida als participants a aprofitar aquesta experiència.

Catalán és conegut per haver descobert que els materials semiconductors, generen electricitat quan es doblen. Aquest avenç obre la via a múltiples aplicacions industrials, des de dispositius mèdics fins millores en els telèfons mòbils.

L'acte també va comptar amb els parlaments del Director de l'Àrea de Coneixement i Recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, Lluís Farrés, i dels representants dels centres de recerca on els estudiants cursaran els seus estudis.