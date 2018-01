Mor un esquiador a Masella després de xocar amb un arbre

Un esquiador va morir divendres passat a les pistes de Masella després de xocar contra un arbre mentre practicava aquest esport dins les pistes senyalitzades de l'estació, segons van informar ahir els Mossos d'Esquadra.

La víctima era un veí de la localitat de Ribes de Freserde 67 anys, que segons la policia catalana va perdre la vida a l'acte. Una unitat d'intervenció de muntanya dels Mossos va fer l'atestat del succés i després les autoritats judicials ja van procedir a realitzar l'aixecament del cadàver.

D'altra banda, l'endemà hi va haver un altre accident mortal d'esquí, en aquest cas a Baqueira. Segons els Mossos, la víctima esquiava per fora de les pistes senyalitzades. L'home va resultar ferit i va ser traslladat a l'hospital de Vielha, on va morir hores més tard. La víctima era un veí de Bilbao de 35 anys. Ahir els Mossos van anar a inspeccionar el terreny per fer un atestat.