La xarxa d'atenció a la salut mental infantil i juvenil atén 2.106 casos nous el 2017

La xarxa d'atenció a la salut mental infantil i juvenil de les comarques gironines va atendre l'any passat 2.106 casos nous, un 5,82% més que el 2016, quan van ser 1.990. En total, els centres que integren la xarxa d'atenció a la salut mental infanto-juvenil de la regió sanitària de Girona, van atendre 5.103 persones. L'atenció al conjunt d'usuaris va requerir fer 28.200 visites entre primeres consultes, successives i grupals, segons les dades facilitades per l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), que gestiona l'atenció a la salut mental.

El primer centre d'atenció a la salut mental infantojuvenil de la demarcació va obrir fa 25 anys als afores de Girona, al Puig d'en Roca, un aniversari que l'IAS celebra aquesta setmana amb una jornada per a professionals. L'any de la seva obertura, el 1992, aquell centre va registrar 373 primeres visites, per les més de 2.000 que realitza actualment la xarxa. A més d'incrementar el nombre de pacients atesos gràcies al desplegament territorial -ara cada comarca disposa d'un d'aquests centres que es dediquen a la valoració i al tractament dels trastorns físics dels pacients de fins a 18 anys-, sinó que també ha crescut la complexitat de l'assistència i ha canviat el perfil dels casos tractats.

Segons detalla la psicòloga Maite Pi, cap del centre de Girona i Pla de l'Estany, la tendència al llarg d'aquests 25 anys ha estat una disminució progressiva de l'atenció als trastorns emocionals i un augment dels trastorns de conducta com a motiu principal de consulta. «Això es deu, possiblement, a què el patiment aflora d'una altra manera i al fet que els trastorns emocionals també es detecten, i en algun cas es tracten, en l'àmbit de l'atenció primària, gràcies al programa de suport de salut mental en el CAP», afirma la psicòloga.

Així, l'any 2017, els diagnòstics més freqüents tractats als CSMIJ van ser els trastorns adaptatius (1.084 casos), els trastorns per dèficit d'atenció (749), per ansietat (659) i trastorns de conducta alimentària (341). L'experta aclareix que l'increment estadístic dels trastorns per dèficit d'atenció no es deu al fet que n'hi hagi més, sinó a què es detecten més a través d'espais com l'escola.

I és els casos que arriben a aquest servei de caràcter ambulatori ho fan derivats d'altres serveis de salut, serveis socials, justícia o l'escola i l'atenció es treballa no només tenint en compte el pacient, sinó també el medi en el qual es manifesta el patiment, com el centre educatiu o l'escola.



Al parc hospitalari de Salt

A més dels centres de salut mental infanto-juvenil del Gironès i Pla de l'Estany, l'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa-Ripollès, la Selva interior i la Selva marítima, al parc hospitalari Martí i Julià de Salt també s'hi ubica l'Hospital de Dia d'Adolescents i la Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil.

L'Hospital de Dia d'Adolescents, la unitat d'hospitalització parcial que atén joves de 12 a 18 anys amb trastorns mentals que requereixen un tractament ambulatori intensiu, va atendre l'any passat 83 pacients, dels quals 68 eren casos nous. L'equipament disposa de 25 places per atendre adolescents que pateixen patologies com els trastorns de conducta alimentària, trastorns psicòtics i de l'espectre autista, trastorns de l'humor, trastorns neuròtics greus i patologies en l'ordre de la personalitat. El 80% dels adolescents tractats el 2017 tenien entre 12 i 15 anys, i del conjunt, prop del 50% (25 casos) pateixen un Trastorn de la Conducta Alimentària.

Pel que fa a la Unitat de Referència per Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI), que està dirigit a persones que requereixen un estudi diagnòstic i de tractament amb una atenció acurada les 24 hores del dia, va comptabilitzar 101 ingressos. Aquest dispositiu que disposa de 14 llits va tenir un índex d'ocupació del 90%. Els principals motius d'ingrés han estat en un 28% risc de suïcidi (gest autolesiu i/o temptativa), un 22% són trastorns de conducta, un 20% trastorns de conducta alimentària i un 16% trastorns psicòtics. L'edat mitjana dels casos tractats eren 13 anys.