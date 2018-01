Comencen les obres de dues parades de bus a Sant Joan

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat les obres per arranjar dues parades d'autobus a Sant Joan de les Abadesses. Les obres estan valorades en uns 238.000 ?.

L'acció consisteix en la construcció d'una andana segregada a banda i banda de la travessera urbana de la N-260.

La intenció és evitar que el bus aturi la circulació dels vehicles que venen darrera mentre efectua la parada.

Fa temps que el grup municipal d'ERC a l'oposició denunciava com conductors impacients no esperaven que l'autobús acabés la càrrega i descàrrega de passatgers i l'avançaven per damunt de la línia continua. Els republicans havien publicat fotografies i havien reclamat solucions al ple. Van buscar una solució provisional mentre tenia lloc la cerca de finançament i la redacció del projecte.

Per això, des de fa uns anys, els autobusos que tenen parada a Sant Joan de les Abadesses han d'accedir a l'interior del poble, al passatge de Can Creuet. El fet suposa una certa incomoditat a conductors i passatgers.

Un cop començats, la previsió és que els treballs tinguin una durada de 4 mesos.

Les obres inclouran l'adaptació de l'entorn de les parades, amb tasques de pavimentació i col·locació de nou mobiliari urbà per a l'accessibilitat dels usuaris.

Així mateix, instal·laran dues marquesines a banda i banda de la travessera per facilitar la parada dels busos.i l'espera i informació dels viatgers.

D'altra banda, cal remarcar que el projecte s'ha redactat sobre la base de conservar les dues parelles de faig que hi ha actualment prop de la futura parada on s'aturaran els busos que circulin en sentit Camprodon, així com la integració amb la resta de l'entorn natural de l'espai i l'accessibilitat dels usuaris i vianants. Les dues parades estan situades en una de les zones de més trànsit de persones per les voreres.