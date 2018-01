La cooperativa La Fageda fa un parc de salut per a persones amb disminució psíquica

La cooperativa La Fageda de Santa Pau ha començat les obres d'un parc de salut. Quan estigui acabat, l'espai estarà destinat, sobretot, a les 50 persones que fan teràpia ocupacional dins l'àrea d'ocupació. La previsió és que el parc de salut de La Fageda estigui acabat en el termini de 3 mesos.

La Fageda és una factoria que ocupa persones amb disminucions mentals. La idea és facilitar-los una vida el màxim de digna possible sobre la base del treball. És coneguda pels gelats, iogurts, melmelades i d'altres productes d'alimentació. Són productes que es caracteritzen per cercar el màxim possible els sabors casolans de la pagesia antiga.

Les persones que fan teràpia ocupacional tenen un grau de disminució que les fa ser considerades improductives i estan a la Fageda en tractament i perquè passin el dia bé. Per aconseguir-ho, ara tenen un espai de psicomotricitat i una aula de psicomotricitat. Quan estigui acabat, les seves vides disposaran del parc de salut.

El parc també servirà, en horaris diferents, per als treballadors i personal administratiu de la factoria. La Fageda acull cada dia unes 200 persones, sigui per treballar o per fer teràpia.

Valorat en uns 200.000 ?, el nou equipament estarà situat darrere dels jardins del mas els Casals. Es tracta d'una masia convertida en la seu de la cooperativa durant la dècada dels vuitanta. En concret, el parc quedarà en el que ara és un espai rústic entre els jardins i uns terrenys agrícoles.

El parc està pensat perquè sigui una continuïtat pasatgística del bosc, famós amb el nom de la Fagedà d'en Jordà. En aquest aspecte, hi haurà petits promontoris de greda coberts amb herba, arbres i pedres volcàniques; zones arbrades separades amb marges de paret seca, camins de greda i jardins amb herbes i flors autòctones.

La diferència seran els elements de gimnàstica repartits de manera estratègica per l'espai. Per exemple, hi haurà elements per fer flexions, moure els braços, aixecar petits pesos, caminar sense moviment i altres. Seran instruments de gimnàstica similars als que hi ha als parcs de jubilats. També hi haurà una pista poliesportiva per tal de fer-hi activitats de grup. La idea és que els usuaris tinguin un espai que els motivi en l'oxigenació del cos i, en resum, a millorar la vida.

Per tal d'afrontar el finançament del parc de salut, la cooperativa busca empreses o fundacions que l'ajudin.