Les dones de comarques gironines són més prudents que els homes al volant

Les dones són més prudents al volant que els homes a les comarques gironines. Aquesta és la conclusió a la qual ha arribat un estudi elaborat per les asseguradores.

Aquest informe, creat a partir de les dades de l'Estadística d'Assegurances d'Automòbils (ESA), analitza la conducció dels conductors menors de 36 anys a tot Espanya. Es considera que els joves són un grup de població que provoca un nombre més elevat d'accidents de trànsit amb víctimes que els conductors experimentats.

L'estudi mostra que tant els homes com les dones menors de 36 anys de la província de Girona no aproven. El comportament de les noies al volant mostra que, en el cas dels accidents greus –els que provoquen danys corporals–, la nota tan sols arriba als 3,52 punts sobre deu. I els nois encara tenen una marca més baixa, treuen un 3,29.

De tot Espanya, cal dir que només aproven les noies de Sòria, Conca, Segòvia, Terol i Osca. La millor nota és un 7,54 per a les segovianes. Per contra, els pitjors resultats se'ls emporten les joves d'Almeria, Pontevedra, Sevilla, Cadis i Las Palmas. En aquesta darrera zona, les noies obtenen de mitjana una nota d'1,82.

A la meitat del rànquing

Cal dir que les gironines se situen en el lloc 27 de tot Espanya i estan a la zona de suspens.

Quant als homes que es veuen implicats en sinistres viaris de gravetat, els gironins tenen una marca més baixa que les noies, que és un 15% inferior. La nota mitjana és de 3,29 sobre deu.

Per sobre hi tenen els homes de Segòvia, Sòria, Ciudad Real, Àvila i Conca. Cal dir que els millors conductors obtenen una nota de 5,53, un aprovat just, i són els de Segòvia. En canvi, les dones tenen notes molt més altes al volant.

Els homes menors de 36 anys de la província de Girona obtenen la trentena nota més baixa i, com les dones, són en zona de suspens.

En els llocs més baixos del rànquing hi ha els joves de Pontevedra, Almeria, Sevilla, Cadis i Las Palmas. Els pitjors conductors viuen en aquesta zona de les Illes Canàries i obtenen una nota d'1,82.

Segons l'informe, com més experiència es té al voltant, cada cop hi ha menys possibilitats de patir un accident de trànsit. Mentre que, en canvi, un jove amb només un any de carnet de conduir té 3,7 més probabilitats de tenir un accident de trànsit que no pas un conductor experimentat. Segons es destaca en el II Informe sobre joventut al volant, aquesta diferència cau en 1,6 vegades quan s'arriba als 10 anys de conducció.

Si s'observa aquesta evolució en termes percentuals, es pot veure que l'etapa més difícil és la d'abans dels 26 anys , ja que és el temps en què la probabilitat de sinistre greu és el doble o superior.

La «guerra» a Espanya

La «guerra de sexes» en el conjunt d'Espanya és, en bona mesura, territorial. La millora de les joves conductores respecte dels homes és especialment patent en alguns territoris: així, en general, a Galícia, al litoral mediterrani, a Madrid i en algunes províncies limítrofes condueixen millor els homes. Mentre que a Astúries, Aragó, gran part de Castella i Lleó i Andalusia guanyen les dones.

L'informe també analitza els accidents de trànsit lleus, que són aquells casos en què només es produeixen danys materials. O el que és el mateix, els anomenats cops de xapa.

Aquí, a les comarques de Girona, dones i homes suspenen. Tot i que les gironines ho fan per ben poc, amb un 4,97. En canvi, els homes tenen una marca més baixa, de 4,31 punts. En la guerra de sexes en els accidents de caràcter lleu, cal dir que les notes són força baixes arreu d'Espanya.

Les dones que tenen el resultat més alt són les de Sòria amb un 5,74, seguides de les de Terol, Osca, Ciudad Real, Àvila, Conca, Zamora, Segòvia i Ourense. En canvi, de províncies on els homes aproven en aquest tipus de sinistres viaris només n'hi ha una: la de Ciudad Real. Aquí la nota que treuen és de 5,04. Aquest tipus d'accidents de trànsit són els que es produeixen sobretot en àmbits urbà.

Les dues rodes

Un altre fenomen que mostra l'estudi és que, quan s'analitzen els vehicles involucrats en col·lisions, els de dues rodes tendeixen a patir més accidents greus. Una dada especialment cridanera és la dels ciclomotors. Segons l'estudi, un conductor de menys de 35 anys i amb menys d'un any d'experiència té 6,7 vegades més de possibilitats de patir un accident greu que una persona que fa més d'una dècada que condueix aquests vehicles.