L'exconseller Santi Vila fitxa com a nou director general d'Aigües de Banyoles

L'exconseller i exalcalde de Figueres Santi Vila va anunciar dilluns en una entrevista que s'incorporava al sector privat, sense especificar on. Finalment, ahir es va saber que serà a l'empresa Aigües de Banyoles. La companyia va fer públic que, en el Consell d'Administració de data 15 de gener del 2018, es va acordar nomenar Vila com a nou director general. L'exconseller substituirà Àngel Dutras, que és qui estava al capdavant de l'empresa fins ara.

Vila ha assumit el càrrec de director general d'Aigües de Banyoles dos anys i un dia després de deixar la conselleria de Territori i Sostenibilitat. Concretament, va deixar d'estar al capdavant del departament el 14 de gener del 2016. D'aquesta manera, per només un dia, s'ajusta exactament al límit de dos anys que estableix el règim d'incompatibilitats per a alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Aigües de Banyoles S.A.U, societat anònima unipersonal, té com a administrador únic al conegut empresari Lluís Coromina Isern. A més, Coromina és president d'Agrienergia (l'elèctrica i Farinera Coromina), i de l'empresa de transports Teisa. Va constituir la fundació privada Lluís Coromina i l'any 2015 va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat «pel conjunt d'una trajectòria compromesa amb les comarques gironines, amb especial dedicació al món de l'art i la cultura, l'atenció a les persones i la preservació de la fauna i el medi natural».

Creada l'any 1930, Aigües de Banyoles es dedica a la captació, tractament i distribució d'aigua a la capital del Pla de l'Estany i rodalies. Tot i que no es donen més motius, cal recordar que quan Vila era conseller de Territori i Sostenibilitat va treballar per aconseguir que l'ACA deixés de cobrar el cànon de captació de l'aigua de l'estany, entenent que calia «blindar» aquest municipi per la seva «excepcionalitat». Representaven uns 33.000 euros a l'any que assumia l'Ajuntament de Banyoles. La mesura va entrar en vigor el gener del 2014, després que es modifiqués la Llei de les Aigües del 2003 a través de la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat.

D'aquesta manera, es reconeixia que l'aigua de l'estany és un bé comunal i un recurs natural que pertany als ciutadans. Banyoles va convertir-se des de llavors en l'únic municipi català que no ho ha de pagar el cànon de captació.

La CUP denuncia «porta giratòria»

El nomenament va suscitar reaccions i partits com la CUP ho han vist com a «nou cas de portes giratòries» en haver tingut «tractes a través de l'ACA «durant l'etapa de Vila com a conseller. A més del cànon de Banyoles, van afirmar que Aigües de Banyoles «és una empresa vinculada a Àngel Dutràs, de Prodaisa, qui està essent investigat pels jutjats de Girona per diversos delictes relacionats amb la gestió de l'aigua i Lluís Coromina, de Teisa, empresa de servei de transport públic amb contractes vigents amb la conselleria de Territori». A més, van insistir que el fitxatge ha «coincidit pocs dies després que s'esgotés el termini d'incompatiblitats de la Generalitat» pel que aquestes «suspicàcies» els fan qualificar el nomenament de «portes giratòries».