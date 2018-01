Salt Taller sobre els fills de pares amb trastorns

La xarxa celebrarà demà el seu quart de segle amb una jornada amb més de 150 professionals a l'hospital Santa Caterina de Salt per a un taller monogràfic sobre els fills de persones que pateixen un trastorn mental. La jornada, que porta per nom Kidstime, anirà a càrrec del psiquiatre Leonard Fagin. Kidstime és una activitat social i psicoeducativa per mostrar als fills com intervenir en diferents situacions. No es tracta d'una teràpia ni d'un tractament, sinó d'un programa d'activitats amb fills i pares que es desenvolupen de forma individual i conjunta amb tècniques grupals, plurifamiliars, psicoeducacionales, psicodramàtiques i lúdiques. Les activitats permeten als fills entendre el comportament dels pares associat a la malaltia i ajuda els progenitors a parlar del trastorn i mostrar-los l'impacte que pot tenir en els fills. Els fills en aquesta situació presenten actituds comuns com ara ocupar el rol de cuidador dels pares, sentiments de culpabilitat, assumeixen la responsabilitat pels problemes familiars i solen malentendre el comportament patern, especialment quan el pare o la mare s'enfada. La situació també els pot provocar aïllament, depressió, baixa estima, o imitació dels o comportaments dels pares, especialment en casos de trastorns alimentaris com l'anorèxia o la bulímia.