El Trueta arriba amb 188 donacions a l'equador de la Marató de Donants

L'hospital Josep Trueta de Girona va arribar ahir al migdia a l'equador de la Marató de Donants de Sang de Catalunya, que se celebra de manera simultània arreu del país, amb 188 donacions. La cinquena edició de la campanya, que s'allargarà fins divendres amb l'objectiu de remuntar les reserves de sang després del descens del 25% que es produeix per Nadal, havia aconseguit fins ahir al migdia 4.087 donacions a tot Catalunya.

Fins ara, el ritme de donacions ha estat més baix que en les anteriors maratons i han donat sang un 30% de persones menys que l'any passat. El Banc de Sang atribueix a l'epidèmia de grip, que està afectant el doble de gent, aquesta davallada de donacions.

Segons informen des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, actualment hi ha sang per a les necessitats dels malalts dels propers sis dies, quan el nivell òptim és deu dies.

Els grups amb l'estoc més baix actualment són els grups 0+ i 0-, que tenen bosses de sang per a cobrir els propers tres dies.



A Girona, Olot i Lloret

Es pot donar sang als principals hospitals del país. En el cas de Girona, l'horari de la seu del banc a l'hospital Trueta és de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 8 del vespre.

Des de maratodonants.cat es pot reservar hora per donar sang, tot i que no és imprescindible tenir cita per fer una contribució a les reserves de sang.

A més, aquests dies hi ha una trentena de campanyes mòbils distribuïdes per tot Catalunya. Al web donarsang.gencat.cat es poden consultar tots els espais de donació cercant per codi postal o població.

La unitat mòbil del Banc de Sang serà avui a l'Escola d'Hostaleria de Girona, demà a l'institut La Garrotxa d'Olot i divendres per partida doble a Lloret de Mar, al Teatre Municipal i al centre cívic El Rieral.