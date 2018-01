El vent obliga a interrompre la circulació dels trens entre Puigcerdà i la Tor de Querol

El vent ha obligat a interrompre la circulació de l'R3 entre Puigcerdà i la Tor de Querol de la línia 3, un tram que fins ara es cobria amb limitacions de velocitat però que finalment s'ha optat per cobrir per carretera. A la resta de la línia, però, es presta el servei habitual.



D'altra banda, aquest fort vent que afecta sobretot la província de Barcelona i Tarragona també provoca afectacions en la circulació de trens en altres punts. Per exemple, el servei entre l'Ametlla de Mar i Mont-roig continua tallada davant la previsió de vents superiors als 120 km/h i també s'ha establert un servei alternatiu en bus entre l'Ametlla i Cambrils pels trens de Llarga Distància entre L'Aldea i Tarragona.



A més aquestes circumstàncies meteorològiques provocaran limitacions de velocitat a la zona de la demarcació de Tarragona el que provocarà retards als trens de les línies R13, R14 i R15, segons Renfe.



Protecció Civil, per la seva banda, ha rebut prop de 200 trucades per incidències relacionades amb el vent fins a dos quarts de deu del matí.



La majoria, 107, s'han registrat al Barcelonès per obstacles a la calçada i risc estructural exterior (uralites i tendals) i a la capital, Barcelona, s'ha registrat un cop de 81,7 quilòmetres per hora a dos quarts de sis del matí a l'observatori de Zona Universitària, on feia nou anys que no s'assolia una ratxa tan forta.



A la província de Girona, segons les dades del Meteocat, el Pirineu i l'Alt Empordà són les àrees on bufa més de valent amb ratxes màximes que han superat els 120 quilòmetres a Portbou i Ulldeter.





Fins a les 9 del matí, aquestes han estat les ratxes màximes de vent a les estacions de 10 m i 6 m d'altura: pic.twitter.com/wQlaNNui4M „ Meteocat (@meteocat) 17 de gener de 2018

Per tot aixòa demanat molta precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i altres elements estructurals, i en el moment de ratxes més fortes evitar aturar-se prop de murs de tancament o elements similars que podrien cedir a la forà del vent.