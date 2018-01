Alp acull el primer campus cerdà sobre esquí de muntanya i seguretat

L'auge de l'esquí de muntanya, el que es practica pujant sense remuntadors fins als cims i baixant generalment fora de les pistes, ha impulsat professionals del sector de la Cerdanya a organitzar el primer campus específic per analitzar-ne la tècnica i la seguretat. Es tracta del Dynafit X-Tot Skimo Camp, que se celebrarà tres dies el primer cap de setmana de febrer al domini esquiable d'Alp.

El campus proposa un programa de xerrades i sessions pràctiques als aficionats de l'esquí de muntanya per tal que adquireixin els principals conceptes sobre seguretat a l'hora d'utilitzar el material, triar els itineraris i conèixer l'entorn per prevenir riscos com ara les allaus. La trobada fixarà la seu central al xalet de la Unió Excursionista (UEC) de la Molina, on els assistents participaran en sessions de formació a càrrec de guies professionals d'Alta Muntanya UIAGM (Unió Internacional d'Associacions de Guies de Muntanya) .



Dins de la formació específica s'hi inclou l'ús dels sistemes ARVA (aparell de recerca de víctimes d'allaus), els sistemes i hàbits essencials per a una bona seguretat al medi natural, l'entrenament idoni per a l'esquí de muntanya així com sortides al domini esquiable d'Alp, o en altres entorns de la comarca de la Cerdanya en funció de la meteorologia. En aquesta primera edició, la proposta s'ha limitat a la participació a vint places.

Entre els organitzadors del nou campus hi ha el guia d'alta muntanya UIAGM de la Cerdanya Xavi Llongueras, que ha posat èmfasi en la importància de la seguretat en aquesta activitat per evitar accidents i víctimes d'allaus.

«La gent ja no vol fer cues»

Llongueras creu que l'auge de l'esquí de muntanya és degut, essencialment, a tres factors: «D'una banda, perquè és una activitat que permet estar bé físicament, de l'altra, perquè la gent no vol fer cues com a l'esquí alpí, i finalment, pel boom que ha suposat la imatge de figures locals com Kilian Jornet». Llongueras ha argumentat que si bé es fan molts camps de formació d'esquí alpí i nòrdic, a la Cerdanya no se'n fan d'esquí de muntanya tot i ser el que pot comportar més riscos per la interacció directa amb la natura. Els organitzadors confien que aquesta primera edició tingui èxit i es pugui consolidar els pròxims anys.