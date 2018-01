Camprodon recuperarà 70.000 € dels ajuts retallats a la llar d'infants

L'Ajuntament de Camprodon és l'únic de les comarques gironines que recuperarà la totalitat dels ajuts de la Generalitat per als cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15, destinats a places de llar d'infants. L'actual cap de l'oposició i exalcalde, Esteve Pujol (Tots per Camprodon-CP), sobre la base dels nens matriculats en aquells anys, ha comptat que l'Ajuntament pot arribar a cobrar uns 70.000 €.

Ha explicat que localitat està en el contenciós contra la Generalitat, presentat pel Forum d'Alcaldes del PSC el 2014. El recurs aplegava 26 municipis d'arreu de Catalunya i reclamava els 1.300 euros per nen i any de finançament de les escoles bressol municipals, que la Generalitat va deixar de pagar als ajuntaments, entre els anys 2012 i 2015.

En data 12 de gener d'enguany, el Tribunal Superior de Justícia va emetre sentència favorable als ajuntaments que van recórrer.

El dictamen considera que la Generalitat haurà de complir l'acord establert el 16 de novembre del 2010 referent a la contribució en el finançament de la despesa ocasionada pel funcionament de les llars infantils de titularitat de les corporacions locals. La sentència pot ser recorreguda en el Tribunal Suprem.

Segons ha explicat Pujol, el finançament de les escoles bressol, s'articulava a partir d'un sistema de terços, establert per conveni, pel qual el cost del servei es repartia en tres parts iguals de 1.300 euros entre les famílies usuàries, els ajuntaments i la Generalitat.

Segons ell, l'arribada del Govern d'Artur Mas va suposar la retallada progressiva i dràstica dels recursos que aportava l'Executiu, fins al punt que el 2013, les diputacions van assumir, d'acord amb el Govern, el pagament del terç reduït que corresponia a la Generalitat.

El fet que la Diputació pagués part dels ajuts compromesos ha fet que la Generalitat no hagi d'assumir la totalitat dels 1.300 euros compromesos per nen.

L'alcalde actual, Xavier Sala (Junts Fem per Camprodon) ahir va fer una valoració positiva de la sentència. Sala no va fer una valoració econòmica del dictamen. Va dir: «S'ha de veure com s'executa la sentència».

També va valorar positivament el fet que l'anterior equip de govern de Camprodon, juntament amb d'altres ajuntaments, decidís presentar el contenciós contra una decisió que «s'ha vist equivocada de la Generalitat de Catalunya».

Sala va explicar que a Camprodon hi ha una escola bressol que sol aplegar uns 40 nadons.