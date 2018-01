Una de cada cinc dones visiten la llevadora abans de quedar-se embarassades

Només un 20% de les dones visiten la llevadora abans de quedar-se embarassades, una xifra que l'Institut Català de la Salut vol ampliar promovent les visites prèvies a la concepció. A Girona, el Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (Assir) del Gironès i del Pla de l'Estany, liderat per l'hospital Josep Trueta, també aplica un nou protocol de visites preconceptives als quatre centres d'atenció a la dona que hi ha a les dues comarques per avaluar l'estat de salut dels progenitors i preveure hipotètics problemes de salut que se'n desprenen.

En una visita preconcepcional s'avaluen els antecedents familiars i personals i aspectes genètics, i el risc d'anomalies. Es pauten hàbits saludables, s'analitza l'estat vacunal de la dona, l'activitat física que realitza i si té hàbits tòxics, pautes per al seu abandonament. La consulta també serveix per valorar la situació de l'entorn i la relació de parella, la situació laboral (si pateix estrès o sobrecàrregues de feina) i l'estat psicoemocional i mental.

L'educació sanitària pregestacional vol sensibilitzar sobre la importància de no exposar-se a factors de risc que puguin alterar el normal desenvolupament fetal.