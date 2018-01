Concert solidari a favor de la recerca de l'Idibgi a les Bernardes de Salt

El baríton saltenc Silveri De la O i el pianista italià Stefano Ferri seran els protagonistes del segon concert solidari a benefici de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), que tindrà lloc a la Casa de Cultura les Bernardes de Salt el diumenge 28 de gener, a les 6 de la tarda. Els músics interpretaran obres de Morricone, Llach, Serrat, Fontana, Roberto Carlos o Manzanero, entre d'altres. Les entrades costen 15 euros i es poden comprar a la seu de les Bernardes fins al 26 de gener.

Silveri De la O, que és l'ànima del concert, destaca que l'acte benèfic és una nova oportunitat per donar a conèixer l'Idibgi i al mateix temps «fer visible la necessitat de donar suport als investigadors en la lluita contra el càncer».

De la O dona importància a la participació desinteressada del mestre Stefano Ferri «perquè és un referent com a pianista dins del món del jazz» i al mateix temps confirma la «consolidació d'aquest concert». En la primera edició del 2017 el baríton saltenc va actuar amb el pianista Mark Hastings.

Aquest concert s'emmarca dins la campanya que va iniciar l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, amb seu al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt, amb l'objectiu d'incentivar la recaptació de fons privats per impulsar la recerca biomèdica a les comarques gironines.

Entre les accions impulsades per l'Idibgi també hi ha la campanya Empresaris per a la Recerca, que potencia la col·laboració entre el món empresarial i el científic, relació que és bàsica per trobar solucions als problemes de salut que afecten la societat.