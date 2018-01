Dipsalut ofereix formació específica als docents del programa «Sigues Tu». El 18 de gener s'obren les inscripcions als cursos que l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha programat pel 2018 i que s'adrecen als mestres i professors de les escoles i instituts de Girona que desenvolupen el programa d'educació per a la salut de Dipsalut «Sigues tu, eines i actius per a la salut».

Aquest programa busca entrenar, desenvolupar, les habilitats per a la vida d'infants, adolescents i joves ja que s'ha demostrat que aquestes destreses emocionals, socials i intel·lectuals estan estretament vinculades amb el control que tenim sobre la nostra salut.

Les habilitats per a la vida estan directament relacionades amb la reducció de conductes de risc i amb uns estils de vida més saludables; són clau per afrontar positivament els desafiaments de la vida quotidiana i per prendre bones decisions en salut.

El «Sigues Tu» es desenvolupa als centres educatius de la demarcació de Girona de la mà de l'equip tècnic de Dipsalut i dels mestres i professors de cada centre, especialment dels tutors, que reben formació i suport continus per poder fer-ho idòniament.

Aquest 2018, a banda de l'acompanyament continu, s'ha previst cursos específics presencials i online. Tots estan acreditats pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i s'ofereixen de manera totalment gratuïta. Estan impartits per professionals experts en els seus camps. Concretament s'ofereixen els cursos següents:



Transcurso: educación virtual i emocionante para la vida. Formació a distància per a docents de primària i secundària. Començarà el 9 d'abril i tindrà una durada de 12 setmanes. Es tracta d'una formació en habilitats per a la vida a distància com a estratègia promotora del canvi tant des del punt de vista professional com personal. A càrrec de la Fundació Edex.



L'art de conversar. Formació presencial per a docents de primària. Dates i horari: 24 de febrer i 10 de març (de 9:30h a 14:00h). Durant les dues sessions es treballaran les diferents habilitats per a la vida a partir d'exemples que ens permetin entendre el punt de vista dels infants i a l'hora ser capaç d'establir els límits necessaris per promoure un bon clima a l'aula que faciliti la participació. A càrrec de Júlia Mateo.



Parlar de consums i sexualitat amb els i les adolescents. Formació presencial per a docents de secundària. Dates i horari: 19, 22, 26 de febrer i 1 de març (de 16:30h a 19:30h). Durant les sessions es plantejaran estratègies per abordar les temàtiques de consums (alcohol i altres drogues, tecnologia...) i sexualitat amb l'alumnat de secundària a partir del paradigma de les habilitats per a la vida i el sentit de coherència.

La Míriam Alemany i en Jordi Bernabeu, experts en aquestes temàtiques i amb àmplia experiència en intervenció directa amb adolescents, duran a terme una sessió teorico-reflexiva amb l'objectiu de sentar les bases del coneixement actual en relació a la sexualitat i els consums. A partir d'aquí es proposaran estratègies concretes de dinamització per abordar aquests temes a l'aula en el marc del programa «Sigues tu».

Les sessions aniran a càrrec de Míriam Alemay, filosofa, formadora i coordinadora de projectes educatius de l'Associació Candela, referent en l'educació en valors amb perspectiva feminista i comunitària; Jordi Bernabeu, psicòleg especialitzat en atenció i prevenció en el consum de drogues i l'equip tècnic del «Sigues tu».

Les inscripcions s'han de formalitzar telemàticament, des del web del programa: www.siguestu.cat.