La Fecec busca voluntaris per a la campanya «Posem-li pebrots al càncer»

La Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer, de la qual formen part associacions com la Fundació Oncolliga Girona o Roses Contra el Càncer, busca voluntaris per a la propera campanya «Posem-li pebrots al càncer». La iniciativa, que recull fons per a les entitats d'ajuda als malalts oncològics, es celebrarà com cada any el 2 i 3 de febrer, com a preludi del Dia Mundial Contra el Càncer, que és el dia 4.

La campanya solidària de la Fecec arriba als supermercats Condis on es distribueixen bosses de pebrots entre els clients de la cadena a un preu simbòlic d'un euro i mig.

L'objectiu de «Posem-li pebrots al càncer» és fomentar la solidaritat amb les persones que pateixen la malaltia, difondre la tasca d'acompanyament que fan les entitats vinculades a la Federació i també aconseguir fons per continuar desenvolupant els programes d'atenció i ajuda als malalts i als seus familiars.

Per tal que la campanya arribi als més de 300 supermercats que Condis té distribuïts per Catalunya, la Federació Catalana d'Entitats Contra el Càncer fa una crida al voluntariat. Es tracta que les persones voluntàries ajudin a vendre les bosses de pebrots i informin als clients sobre els objectius de la campanya.

Qui ho vulgui, pot apuntar-se com a voluntari en qualsevol franja horaria del 2 i 3 de febrer a través d'un formulari disponible al web de la Fecec, on també ha d'escollir el supermercat on vol col·laborar amb la campanya. A la campanya solidària s'hi han adherit establiments d'arreu de les comarques gironines.