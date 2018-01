Hospital referent en medicina de l'esport i de muntanya

La creixent especialització de l'hospital de la Cerdanya en la medicina de l'esport i la muntanya, que és hereva de la que va iniciar el seu predecessor hospital de Puigcerdà, l'ha conduït a esdevenir centre mèdic de referència en l'esport català. Per les seves instal·lacions hi passen esportistes del programa d'Alt Rendiment Esportiu de Catalunya per sotmetre's a tot tipus de revisions, com ara proves d'esforç de màximes bàsiques de salut i anàlisi de gasos, per conèixer-ne el rendiment tant en bicicleta estàtica com en tapís rodant; estudis antropomètrics, revisions i consultes mèdiques esportives o ecografies cardíaques. També s'hi fan seguiments d'esportistes o clubs locals i comarcals com ara el Club de Futbol Puigcerdà, el CEFUC o Club Tribike Trainer Andorra o dels esportistes dels Centres de Tecnificació (CT) de la Cerdanya.