Els hospitals de Calella i Blanes amplien l'hospitalització a domicili

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) amplia l'hospitalització a domicili coincidint amb els deu anys del servei i passa de 18 a 30 llits. Amb l'obertura d'aquesta nova línia -cada unitat pot atendre un màxim de deu persones al dia- es preveu superar els 1.000 ingressos anuals, pels 807 que es van fer el 2016.

L'entitat, que gestiona els hospitals de Blanes i Calella, ha anat desplegant de manera progressiva a les dues comarques on treballa aquest servei que atén el pacient a casa seva proporcionant-li procediments diagnòstics i terapèutics de complexitat comparables als que es realitzen en règim d'internament en hospitalització convencional.

Actualment la CSMS disposa de tres unitats d'hospitalització a domicili que donen cobertura al 80% del seu territori de referència i la modalitat s'ha consolidat com una alternativa a l'hospitalització convencional.

El 68% dels pacients ingressats a les unitats d'hospitalització a domicili provenen d'Urgències on, un cop estabilitzats, se'ls ofereix la possibilitat de continuar l'ingrés al seu domicili. Els equips de metges i professionals d'infermeria es desplacen fins al domicili per fer visites i administrar-li tractaments fins que té l'alta.

Aquests professionals disposen de dispositius mòbils per poder consultar la història clínica i registrar el seguiment dels malalts i, al seu torn, els pacients tenen un telèfon directe per consultar dubtes o contactar amb l'equip assistencial en qualsevol moment.

Un 18% dels pacients s'ingressen directament des del domicili o des de la residència geriàtrica, on són valorats i tractats sense haver de passar per Urgències, mentre que el 14% dels ingressos prové de les unitats d'hospitalització convencional, generalment per acabar a casa amb tractaments de llarga durada i evitar que hagin de continuar ingressats.

Pel que fa al perfil dels usuaris, vuit de cada deu persones ateses són més grans de 65 anys, i d'aquests, un 38% té més de 84 anys. Pel que fa a les patologies ateses més sovint, són malalties de l'aparell respiratori, de l'aparell circulatori o genitourinari.

Des de la Corporació destaquen que la satisfacció dels usuaris és molt alta i un 93% dels enquestats assegura que tornaria a fer servir aquesta modalitat. Segons les dades de la Central de Resultats del Departament de Salut, la CSMS està entre els cinc primers hospitals amb millors resultats en l'ús d'aquesta modalitat d'atenció.



Atenció diària

Cada unitat d'aquest servei està conformada per un metge de medicina interna i per tres infermeres, que treballen per torns de dilluns a diumenge, de 8 a 8.

La cap d'Atenció Domiciliària de la CSMS, Mercè Díaz, detalla el dia a dia del servei. «A primera hora del matí, les infermeres truquen a cada pacient per veure com han passat la nit, si necessiten alguna cosa i se'ls recorda que se'ls visitarà més tard. Mentrestant, el metge revisa les incidències i planifica les visites».

«Al migdia, l'equip torna a l'hospital i, en funció de les altes que s'han donat, es concreta quins pacients nous que precisen ingrés aniran a hospitalització a domicili. A la tarda es visiten aquests nous ingressos i també els pacients que requreixen medicació endovenosa, cures...», afegeix la responsable del servei.

Finalment, «abans de plegar les infermeres tornen a trucar tots els pacients i se'ls recorda que, durant la nit, el telèfon que tenen per contactar està connectat al servei d'Urgències, que els atendrà per qualsevol eventualitat».

Per a poder beneficiar-se del servei, els pacients han de complir unes condicions d'estabilitat que permetin que puguin quedar-se a casa sense risc i han de donar el seu consentiment quan se'ls hi proposa, ja que no es força ningú a optar per aquesta modalitat d'ingrés. «Però els pacients que proven aquest tipus d'hospitalització la tornen a demanar si han de tornar a ingressar», conclou Mercè Díaz.