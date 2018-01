L'ACA posarà sis nous aparells per mesurar nivells de les aigües subterrànies

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat un contracte per redactar el projecte constructiu per incrementar els punts de control de les aigües subterrànies i poder analitzar la variació dels seus volums. El contracte s'ha adjudicat per un import superior als 40.000 euros i es disposarà d'un termini de tres mesos per a dur a terme els treballs de redacció. Així mateix, es contempla que les obres de construcció d'aquests punts de control es podria materialitzar a finals d'aquest any.

En concret, el projecte preveu construir nou piezòmetres a la demarcació de Tarragona i altres sis a les comarques gironines (a Llers, Riudellots de la Selva, Viloví d'Onyar, Cassà de la Selva i dos a Calonge). Aquests nous piezòmetres completaran la xarxa de prop de 270 ja existents a les conques internes de Catalunya. Els nous punts de control permetran ampliar l'abast i detall del nou Programa de seguiment i control pel que fa a les aigües subterrànies, que l'Agència ha d'aprovar el 2018 i serà vigent fins al 2024.

Un cop redactat i aprovat el projecte, es duran a terme els treballs constructius per fer després un assaig del bombament, el mostreig i la sensorització de mesures.

Les extraccions d'aigua subterrània a Catalunya es quantifiquen en una mitjana de prop de 600 hectòmetres cúbics l'any.