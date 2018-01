L'activitat als CAP gironins durant l'epidèmia de grip augmenta un 10,33% aquesta setmana

L'activitat als Centres d'Atenció Primària (CAP) de les comarques gironines durant l'epidèmia de grip ha augmentat un 10,33% aquesta setmana (que es compta de dijous en dijous). La incidència del virus va a la baixa i, com que hi ha menys urgències, els CAP han augmentat de nou l'activitat programada, fet que explica l'increment global del nombre de visites, que han estat 50.370. En el conjunt del sistema sanitari, el nombre d'atencions s'ha reduït. Les urgències hospitalàries han estat un 2,05% inferiors a la setmana anterior i el mateix ha passat amb les atencions domiciliàries dels equips de primària, que s'han situat en un 2,06% menys. Malgrat el descens, aquesta setmana han reforçat els recursos amb l'obertura de llits a l'hospital Trueta i al de Palamós per atendre pacients en cas que hi hagi una revifada del virus.

L'activitat als CAP de la regió sanitària de Girona durant l'epidèmia de grip ha incrementat un 10,33% en relació a la setmana anterior i un 50,53% si es compara amb les xifres de fa dues setmanes. En total, els equips d'atenció primària de la demarcació han fet 50.370 visites, un 38,25% més que durant la mateixa setmana que l'any passat.

La tendència global és a la baixa. Aquesta setmana hi ha hagut 7.745 urgències hospitalàries, un 2,05% menys que la setmana anterior i un 14,17% en relació a fa dues setmanes. En atencions domiciliàries, n'han fet 1.376, un 2,06% menys que fa una setmana, tot i que suposen un 23,36% més que en fa dues. Baixen també els ingressos derivats d'urgències i les atencions que fa el SEM.

Tot i això, el sistema sanitari de les comarques gironines continua amatent a una possible revifada del virus. Aquesta setmana han obert 22 llits més al Trueta i 12 a Palamós. Prèviament, ja havien incrementat les places a altres hospitals. A Figueres en van obrir 15 més, a Blanes 6 dels anomenats de curta estada i a Calella van reforçat les hospitalitzacions domiciliàries.