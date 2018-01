Els matrimonis entre persones del mateix sexe augmenten un 45% en cinc anys

Els matrimonis entre persones del mateix sexe a les comarques de Girona han augmentat considerablement en els darrers cinc anys. Així ho certifiquen les dades proporcionades per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), on es registra una pujada d'un 45% des del 2012.

Els enllaços entre dos homes o dues dones durant el 2016 van ser 77, un nombre força més gran que els 53 casos que es van registrar el 2012. Aquest augment ha estat progressiu cada any tant en les parelles formades per gais com aquelles compostes per lesbianes. Pau Galvez, membre de l'espai LGTBI de Girona, creu que és «una pujada lògica» tenint en compte que «s'ha evolucionat a una legalització -a partir d'un canvi en el codi civil- i això ha permès que cada vegada més gent perdi una mica la por de sortir de l'armari i formalitzar la relació».

Galvez també va explicar que moltes parelles d'homosexuals estan juntes des de fa molts anys, però «no ha estat fins ara que han decidit casar-se». Això es deu a una primera inestabilitat que va aparèixer quan es van aprovar els casaments entre gais i lesbianes, «per exemple quan el PP va presentar el recurs d'inconstitucionalitat, el qual no se sabia en un primer moment si afectaria la legalitat de la nova llei o no», va dir.

Per Pau Galvez, «segurament en un moment determinat hi haurà una estabilització de la situació i ja no hi haurà tants casaments com en aquests darrers anys». De fet, opina que «consolidada la llei» les que puguin venir a partir d'ara ja seran noves parelles que s'han format en un període relativament recent en comparació amb les que s'unien en matrimoni ara.



La primera parella

El 17 de setembre del 2005 un figuerenc i un barceloní es van convertir en la primera parella homosexual casada a les comarques gironines. El matrimoni es va oficialitzar a la localitat de Santa Cristina d'Aro pel mateix alcalde, que era amic personal de la parella i que va cedir el jardí de casa seva per a la celebració de la cerimònia i el convit posterior.

Això va passar el mateix any que l'Estat espanyol es convertís en el quart país del món que reconeixia aquest dret als homosexuals després d'Holanda, Bèlgica i el Canadà. El Parlament va aprovar la regulació dels matrimonis gais, així com el reconeixement del seu dret a adoptar criatures amb el suport de tots els grups excepte el Partit Popular (PP) i Unió. La mesura va modificar d'aquesta manera un total de 16 articles del Codi Penal, com la substitució dels termes de «marit i muller» i «pare i mare» pel de «cònjuges» i «progenitors».