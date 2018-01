La plataforma Aturem la C-32 critica el ràpid pas de Santi Vila al sector privat

El nou càrrec de l'exconseller Santi Vila al sector privat, des de dilluns nou director general d'Aigües de Banyoles, va continuar generat crítiques. A la denúncia de dimecres de la CUP, considerant el fitxatge de Vila com un nou cas de «portes giratòries», ahir s'hi va sumar la plataforma Aturem la C-32, entitat que va tenir una llarga «batalla» amb l'exconseller en contra del projecte d'allargament de la C-32 fins a Lloret de Mar.

L'entitat va destacar que precisament un dia després de quedar fora del règim d'incompatibilitats de la Generalitat (de dos anys) «immediatament» hagi fitxat per la privada, un nou que cas que «suggereix que mai estarem equivocats quan defensem que l'acció política ha d'estar lliure de sospites d'afavorir interessos privats». De fet, admeten que tenen «molt mal record» de Vila, i la «darrera jugada encara el fa més fosc».

Es referien a la polèmica presentació del projecte de la C-32 que va acabar en un «litigi en defensa d'un bé públic», el bosc, «davant les alimentades propostes especulatives d'empreses privades» i que «ha permès arribar a l'actual suspensió cautelar del projecte», abans havent «ignorat» projectes «alternatius», «evitat la participació de la ciutadania», «dilacions» en les agendes de treball, «consultes boicotejades»...

Sense discutir la «idoneïtat pel càrrec a Aigües de Banyoles», aprofiten per criticar que com a càrrec públic Vila, «mai l'hem sentit com a representant de l'interès públic en les reunions de treball compartides, mai ens vàrem sentir escoltats i sí menystinguts».

Precisament, avui s'ha convocat al vespre una concentració contra les «portes giratòries» davant Aigües de Banyoles organitzada pel CDR Pla de l'Estany.