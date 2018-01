Qui pot ser donant de còrnies?

Els requisits per ser donant de còrnies són molt menys restrictius del que es pot pensar. Tothom pot ser donant i té el dret de donar, dels 2 als 89 anys. Les condicions clíniques en el moment de la mort determinaran si els teixits són vàlids per al trasplantament. I contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un trasplantament. Tampoc haver patit un càncer.