Receptes tradicionals per millorar la salut sexual i cardiovascular

Una dieta rica en flavonoides ja des de la primera infància és clau pel desenvolupament del sistema nerviós i cardiovascular i per les seves qualitats per prevenir i retardar l'aparició de malalties. Així ho va detallar el neuròleg dels hospitals Josep Trueta i Santa Caterina, Secundino López-Pousa, aquesta setmana durant la presentació del llibre La cuina dels flavonoides. Receptes de cuina tradicional per a la trempera, el cor i el cap. El receptari ha estat elaborat pel col·lectiu La Cuina a Sils amb la col·laboració de reconeguts membres del sector sanitari (metges de diverses especialitats, nutricionistes i una psicòloga sexòloga) i el suport de la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de la Selva.

Les receptes estan elaborades amb aliments propis de la cuina mediterrània rics en flavonoides, uns pigments que tenen efectes altament beneficiosos per a la salut, especialment en l'àmbit cardiovascular i de la salut sexual.

En total, s'han editat 2.000 exemplars, que seran repartits per metges entre els seus pacients i també en activitats organitzades pel col·lectiu.

Durant la presentació a Girona, López-Sousa va remarcar que els pilars d'una vida llarga i saludable són l'alimentació i l'exercici físic, i va augurar que l'esperança de vida en néixer, que actualment és de 83 anys, pot incrementar notablement si es tenen en compte aquests dos factors.

Per la seva banda, el nefròleg Pere Barceló de la Fundació Puigvert va destacar que no s'ha de confondre els flavonoides amb els afrodisíacs: mentre que els afrodisíacs incrementen el desig sexual, els flavonoides incideixen en la millora del sistema circulatori de l'organisme.

Per la seva banda, el coordinador de La Cuina a Sils, Francesc Xicu Anoro, que el llibre recull receptes tradicionals gironines que havien quedat una mica en l'oblit per la seva simplicitat i perquè es basaven molt en la verdura (un aliment infravalorat durant un temps), però que ara estan cobrant una gran rellevància arran de la demostració científica que els flavonoides tenen una incidència real en la millora de la salut sexual i especialment en la prevenció de la disfunció erèctil. Anoro també explica que aquestes demostracions científiques palesen la saviesa popular recollida per la cuina tradicional catalana.

El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació, Josep Antoni Frías, remarca la gran qualitat dels productes propis de la terra, i explica que des de la Diputació es promocionen habitualment aquests productes mitjançant el segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent.