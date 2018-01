Un tall de llum obliga Masella a anul·lar una jornada d'esquí nocturn

Els responsables de l'estació d'esquí alpí de Masella tenen sobre la taula una possible denúncia a la companyia elèctrica Endesa pels talls de subministrament que hi va haver a la Cerdanya dissabte passat que van obligar-los a tancar les pistes a la tarda. Això va comportar la suspensió de la jornada d'esquí nocturn i les consegüents pèrdues econòmiques per a l'estació. Masella ha hagut de compensar els aficionats amb forfet d'esquí nocturn.

Fonts de l'estació van explicar que es plantegen accions legals contra Endesa «atès que Masella va deixar de donar el servei, a la vegada que els perjudicats finals van ser els esquiadors usuaris de les instal·lacions». L'oferta d'esquí nocturn és un dels principals atractius que diferencia Masella respecte de la resta de camps de neu i s'activa els vespres de dijous, divendres i dissabtes. En aquest sentit, la tarda del dissabte és, precisament, una de les més concorregudes a les pistes il·luminades.

L'estació i Alp, com altres municipis de l'entorn, van començar a tenir talls elèctrics a quarts de sis de la tarda. A les sis, els gestors de l'estació van decidir suspendre l'esquí nocturn perquè no podien garantir ni el bon funcionament ni la seguretat dels esquiadors.

Masella s'ha vist obligada a compensar els posseïdors del forfet nocturn de temporada a compensar-los amb un forfet per a un altre vespre perquè convidin algú i als que tenien el forfet només per a la jornada a regalar-los-en un altre. La temporada passada l'esquí nocturn va atraure 30.000 aficionats. Endesa, que ha atribuït el tall a la caiguda d'un cable, va restituir el servei dissabte mateix.