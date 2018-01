El vent obliga a interrompre la circulació dels trens entre Puigcerdà i la Tor de Querol

El vent va obligar ahir a interrompre la circulació de l'R3 entre Puigcerdà i la Tor de Querol, un tram que primer es cobria amb limitacions de velocitat però que finalment es va optar per cobrir per carretera. El fort vent va afectar sobretot la província de Barcelona i Tarragona, on també va provocar afectacions en la circulació de trens en altres punts. Protecció Civil, per la seva banda, va rebre més de 200 trucades per incidències relacionades amb el vent fins a dos quarts de deu del matí. La majoria es van registrar al Barcelonès per obstacles a la calçada i risc estructural exterior (uralites i tendals) i a la capital, Barcelona, es va registrar un cop de 81,7 km/h a dos quarts de sis del matí a la Zona Universitària, on feia 9 anys que no s'assolia una ratxa tan forta.

A la província de Girona, el Pirineu i l'Alt Empordà va ser les àrees amb ratxes màximes que van superar els 120 quilòmetres a Portbou (121,7) i Ulldeter (123,8).