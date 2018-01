Un web creat a Girona ajudarà a millorar les funcions cognitives a pacients amb trastorns neurològics

Els pacients amb afectacions neurològiques poden millorar les funcions cognitives des de casa i de forma gratuïta a través d'un web creat per dos professionals de l'hospital Trueta de Girona. El programa EM-Line! proposa una sèrie d'exercicis i dinàmiques "molt divertides" per treballar durant 45 minuts al dia la memòria d'aprenentatge i la de treball. El neuropsicòleg Jordi Gich i el neuròleg Lluís Ramió han detallat que el projecte va néixer per omplir un "buit" entre el diagnòstic de pacients amb esclerosi múltiple fins que comencen a patir una discapacitat física. El programa, però, també pot ajudar a persones que pateixen seqüeles d'un traumatisme cranioencefàlic o un ictus. L'estudi pilot fet al Trueta va revelar que els pacients milloraven la memòria visual, el llenguatge i tenien més facilitat per planificar i executar accions a més velocitat.