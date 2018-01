Agents recorden que abans del 155 ja estaven a l'oblit

Diversos agents van recordar ahir que el cos dels Rurals ja patia oblit per part de la Generalitat de Catalunya molt abans de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució per part del Govern de l'Estat després del recent desafiament sobiranista. Alguns d'ells es van mostrar molt crítics amb l'argument que ha estat esgrimit per la Generalitat sobre la seva problemàtica amb tuits tan contundents com: «Els agents rurals fa anys que patim el 155» o «Els @agentsruralscat fa molts anys que estem oblidats per la @gencat, molt abans del #155. És imprescindible que el proper @govern impulsi i protegeixi l'únic cos de Catalunya que vetlla per la protecció de la natura».