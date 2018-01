Un avió sobrevola l'aeroport de Girona durant hores

Ahir al migdia i durant el principi de la tarda un avió de la compa­nyia britànica Easyjet va sobrevolar en cercles l'aeroport de Girona-Costa Brava, unes instal·lacions on, de fet, Easyjet no té cap ruta. Aquest fet no va passar desapercebut per nombrosos veïns dels municipis de l'entorn, que veien com l'aparell s'enlairava de Girona, feia una volta, intentava aterrar i tornava a iniciar una nova volta, i així durant un bon temps. Però que no sonin les alarmes, no es tractava de cap avió en ruta comercial o amb problemes, sinó que estaven fent entrenament de pilots.

Enaire, gestor de navegació aèria d'Espanya, confirmava que l'aparell feia els enlairaments i aterratges, un procediment habitual si un pilot s'ha de familiaritzar amb l'aparell, fer hores d'entrenament o simplement per practicar la maniobra d'entrada i sortida a un aeroport, sense especificar de quin es tractava, però, en tot cas, en circuit tancat i en cercles.