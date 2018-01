Els hospitals de Girona rebran uns 158.000 euros de la cursa Oncotrail

Els hospitals de les comarques gironines rebran 158.000 euros recaptatats en la darrera edició de la cursa Oncotrail, el repte solidari de la Fundació Oncolliga Girona, per millorar el diagnòstic i el confort dels malalts de càncer. En total, la cursa benèfica, va recaptar 233.768 euros gràcies a les donacions dels 198 equips participants, un 34,5% més que el 2016.

El centre que ha rebut la inversió més gran és l'hospital Josep Trueta, amb 59.248 euros: 23.000 euros s'han destinat ja a l'ampliació de l'àrea de biologia molecular i 36.300 euros corresponen a l'adquisició d'un fibroscopi per a les unitats funcionals per millorar el diagnòstic i tractament dels pacients de càncer.

La segona partida més important, 44.770 euros, s'ha destinat a l'hospital Santa Caterina de Salt per comprar una vintena de butaques per als acompanyants de malalts hospitalitzats. Els hospitals de Palamós (25.896 euros), Figueres (8.788 euros), Campdevànol (2.972 euros) i Olot (16.020 euros) també rebran fons.

La recerca del càncer també rebrà una partida. El 2016 ja es van reservar 22.000 euros amb aquesta finalitat que ara se sumaran als 28.000 euros del 2017. Els 50.000 euros resultants finançaran una línea de recerca relacionada amb dieta i càncer dirigida pel doctor Javier Menéndez, cap del Grup Metabolisme i Càncer de l'Idibgi, i el doctor Joan Brunet, cap d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona.

Els 48.000 euros restants s'han destinat a necessitats de l'Oncolliga Girona.

De cares a l'edició d'enguany, l'Oncotrail es marca com a objectiu finançar la creació d'un servei d'assessorament telefònic impulsat per l'ICO i l'Oncolliga. Aniria a càrrec d'algú format per donar informació i assessorament als afectats de càncer en tots els passos que han de seguir des de la detecció de la malaltia fins a un cop superada. El projecte es troba encara en una fase embrionària, però els organitzadors esperen que es pugui acabar de definir i desenvolupar en els pròxims mesos.