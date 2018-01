Les inscripcions s'obren avui per als equips que repeteixen

Conscients de les limitacions organitzatives, els promotors de la cursa han marcat per a la pròxima edició un límit màxim de 200 equips participants.

Cada equip pot estar format per un mínim de 6 components i un màxim de 8. Les inscripcions per a l'Oncotrail 2018 s'obriran avui, de moment únicament per als equips que ja van participar en l'edició de l'any passat. A partir de l'1 de març, les inscripcions estaran obertes per a tothom.