L'activitat dels CAP de Girona augmenta un 10% en plena epidèmia de grip

L'activitat als Centres d'Atenció Primària (CAP) de les comarques gironines en plena epidèmia de grip ha augmentat un 10,33% aquesta setmana (que Salut compta de dijous en dijous). La incidència del virus va a la baixa i, com que hi ha menys urgències, els CAP han augmentat de nou l'activitat programada, fet que explica l'increment global del nombre de visites, que han estat 50.370. En el conjunt del sistema sanitari, el nombre d'atencions s'ha reduït. Les urgències hospitalàries han estat un 2,05% inferiors a la setmana anterior i el mateix ha passat amb les atencions domiciliàries dels equips de primària, que s'han situat en un 2,06% menys. Malgrat el descens, aquesta setmana han reforçat els recursos amb l'obertura de llits a l'Hospital Trueta i al de Palamós per atendre pacients en cas que hi hagi una revifada del virus. Aquesta setmana hi ha hagut 7.745 urgències hospitalàries, un 2,05% menys en l'anterior.