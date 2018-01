Recullen 1.223.462 kg de roba usada a les comarques gironines

La cooperativa Roba Amiga va recollir 1.223.462 kg de roba usada durant el 2017. Amb les dades globals, la recollida a les comarques gironines ha experimentat un 5% en relació amb el 2016, quan van aconseguir reunir 1.164.097 kg.

Per comarques, la que més va recopilar va estat el Gironès, amb 315.925 kg, seguida de l'Alt Empordà amb 291.981 kg.

La Selva va recollir 155.739 kg, el Baix Empordà 154.531 kg i la Garrotxa 151.170 kg. El Ripollès i el Pla de l'Estany són els que menys van lliurar a la cooperativa amb 91.203 i 62.913 kg, respectivament. Precisament, Banyoles va anunciar ahir que en el decurs de l'any passat va aconseguir recopilar 54.735 kg en els vuits contenidors repartits per la ciutat.

Asseguren que la xifra és la més alta registrada en els darrers 5 anys. L'any que en van recollir més va ser el 2011 amb 75 tones.

La Cooperativa Roba Amiga i l'empresa d'inserció ADAD l'Encant són els encarregats de la gestió dels contenidors i de la recollida de la roba.

Amb la gestió de la roba usada recollida s'atenen més de 100 persones anualment al municipi, es creen llocs de treball per a col·lectius en risc d'exclusió social i es garanteix el lliurament social de roba per a famílies en risc d'exclusió. L'entitat compta amb 241 contenidors distribuïts per tota la demarcació. Els receptacles estan dissenyats per facilitar la recollida i la inserció de la roba.