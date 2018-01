Un test gironí redueix un 55% els falsos positius en el cribratge de càncer de còlon

Un estudi fet per l'empresa gironina GoodGut assenyala que els testos de cribratge del càncer colorectal basats en marcadors microbians de la flora intestinal tenen un 55% menys de falsos positius que els que es fan amb en base a la sang oculta en femta, el mètode que es fa servir en el programa de detecció precoç que s'aplica a Catalunya.

Actualment, el programa de detecció precoç del càncer de colon i recte passa per recollir mostres de femta dels pacients i buscar-hi restes de sang ocultes. En cas que el resultat sigui positiu, es dona hora als afectats perquè vagin a l'hospital a fer-se una colonoscòpia i confirmar o descartar que pateixin càncer

Els responsables de GoodGut admeten que el mètode actual és «eficaç i econòmic» però li veuen com a punt feble que té un «baix valor predictiu positiu de càncer», que se situa en el 8%. Això fa que hi hagi, segons asseguren, un «alt nombre de falsos positius» i «colonoscòpies innecessàries».

L'empresa es dedica a la recerca i desenvolupament de mètodes no invasius per detectar i tractar les malalties digestives fent ús de la microbiota intestinal. El seu mètode passa per analitzar la presència d'uns microbis concrets que apareixen a la flora intestinal en malalts de càncer o població de risc.



Estudi amb 450 pacients

L'estudi s'ha fet a 450 pacients amb clínica suggestiva de tenir càncer de colorectal i que han passat per una colonoscòpia. Els centres on s'ha dut a terme la recerca són el Josep Trueta de Girona, el de Bellvitge de l'Hospitalet de Llobregat, el Consorci Hospitalari de Vic, l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Institut Català d'Oncologia.

En base a aquest estudi, la proposta que fan passa per combinar els dos test (el de bacteris intestinals i el de femta en sang) per tal de millorar la detecció del càncer colorectal reduint els falsos positius.

El doctor Antoni Castells, un dels coordinadors del programa de detecció del càncer colorectal a Barcelona, apunta que si es confirmen aquests resultats es podrien reduir les colonoscòpies innecessàries en un 32% i la detecció de les lesions precanceroses en un 59%. GoodGut calcula que aquesta situació es traduiria en un estalvi de, «com a mínim», 5,5 milions d'euros per cada ronda de cribratge.

Els responsables de l'empresa aposten per la combinació dels dos testos ja que permetria detectar el càncer colorectal «amb un 94% de sensibilitat» i la neoplàsia avançada «en un 80%», segons explica el doctor Xavier Aldeguer, director mèdic de l'empresa al Parc Científic i Tecnològic de Girona i metge de l'hospital Josep Trueta.