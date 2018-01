Els accidents per irrupció d'animals deixen un mort i 48 ferits en 11 mesos

Els accidents de trànsit amb irrupció d'animals a les carreteres de les comarques de Girona van deixar un mort i 48 ferits entre el gener i el novembre de l'any passat. Aquest nombre de ferits són de caràcter lleu i van tenir lloc en un total de 43 sinistres viaris.

La víctima mortal va ser un motorista i va produir-se en un accident de trànsit durant l'estiu passat a l'autovia A-2 al seu pas per Aiguaviva. En concret, va tenir lloc el 17 de juliol de 2017 pels volts de les tres de la matinada a l'altura del quilòmetre 708 de l'A-2.

La investigació policial ha conclòs que la dinàmica de l'accident mortal va ser la següent: es va produir un xoc de la motocicleta amb un animal que es trobava a la calçada. A causa d'aquest impacte, el motorista va caure i va ser atropellat posteriorment per una furgoneta.

Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) consideren causa directa de l'accident la presència de l'animal de la via, segons la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit (SCT). El que no tenen especificat, asseguren, és quin tipus d'animal va ser el causant del sinistre que va deixar un motorista sense vida. La víctima mortal va ser un veí de Girona, A.P.C, de 57 anys i de nacionalitat espanyola.

Per trobar un altre accident de trànsit mortal causat per la irrupció d'un animal cal remuntar-se fins a l'any 2015. Aquest es va produir a Pals el 2 de gener i va morir l'acompanyant d'un motorista. Aquell dia, a la C-31 va haver-hi un sinistre d'un turisme que va atropellar un senglar i l'animal va quedar al voral. El ciclomotor, que anava pel voral, va xocar amb el senglar i els dos ocupants van sortir projectats.

El 16 de juny del 2014 també es va produir un altre sinistre mortal que va tenir un senglar implicat, en aquest cas amb un atropellament de matinada a l'AP-7, a Sant Julià de Ramis. L'animal va quedar al tercer carril i un turisme que circulava pel carril esquerre va fer una maniobra evasiva. Com a conseqüència, el cotxe va bolcar i va morir un dels passatgers.



590 sinistres fins al novembre



Entre el gener i el novembre de l'any passat, van produir-se 590 sinistres viaris com a conseqüència de la irrupció d'un animal a les carreteres de la província de Girona. En la majoria d'aquests, sortosament, no hi ha ferits. De tots els del 2017, cal dir que va haver-hi 48 ferits lleus i una víctima mortal, mentre que durant tot l'any 2016 la xifra havia estat inferior.

Dels 764 accidents de trànsit per irrupció d'animals a la xarxa viària de la demarcació del 2016, hi va haver un total de 56 víctimes, cap d'elles mortal, segons dades de l'SCT.



La majoria, causats per senglars



La majoria dels sinistres viaris són causats per senglars, una espècie en sobrepoblació. Aquesta espècie es troba en auge i, de fet, es considera una plaga que fa anar de bòlit no només els que circulen per la xarxa viària, sinó també caçadors i agricultors.

Dels accidents de trànsit protagonitzats per animals del 2016 –els 764– cal destacar que 731 van ser provocats per un senglar. La resta van ser produïts per altres tipus d'animals, com poden ser gossos o bé espècies cinegètiques, com per exemple els cabirols. L'accident per irrupció d'animals sol ser un sinistre viari de complexitat baixa, és a dir, que acaba amb danys materials. Uns efectes que són molt visuals en moltes ocasions, ja que el vehicle sol acabar molt malmès de la part frontal. Tot i això cal destacar que en alguna ocasió, com va passar l'any passat, també s'ha hagut de lamentar una víctima mortal.

Una de les vies que concentren més aquesta tipologia d'accidents és la C-66, tant pel seu pas pel Baix Empordà com pel Pla de l'Estany. Són zones on hi ha un gran nombre de sinistres viaris i on va augmentant la presència de senglars.

Si es miren les dades dels últims anys, cal destacar que la xifra del 2013 d'aquesta tipologia de sinistre va ser 463, l'any següent n'hi va haver 470. I el nombre va anar augmentant fins als 572 de l'any 2015 i els 764 del 2016. El 2017 tot apunta que tancarà amb una xifra menor, ja que n'hi hagut 590 de gener a novembre de l'any passat.