Una app promociona el patrimoni i els productes de la Vall d'en Bas

«Bas de màgia» és l'app interactiva que ha posat en marxa la Vall d'en Bas per donar a conèixer les tradicions, el patrimoni i els productes locals de la zona. L'aplicació per a mòbils està pensada per a un públic familiar i per a grups escolars que visitin el poble.

L'usuari s'ha de descarregar l'aplicació del mòbil on trobarà personatges màgics que l'animaran a resoldre enigmes, seguir pistes i passejar-se per llocs d'interès.

A través del joc, es plantegen set itineraris diferents a cadascun dels pobles que formen part de la Vall d'en Bas. Cada ruta gira al voltant d'un tema, des dels pagesos de remença, passant pels bandolers o la vida a pagès, entre d'altres. Cada cop que el jugador resolgui la prova, serà recompensat amb nova informació. Al finalitzar la ruta tindrà premis i recompenses, com ara descompte als comerços i a les activitats que es fan a la Vall.

A banda del públic familiar, aquesta eina també està pensada per a grups escolars que visitin la zona. Així, es treballen diverses competències transversals, com el treball en equip i el pensament analític, i instrumentals, com l'orientació o la comprensió oral, entre altres. Del que es tracta és d'acostar la cultura i tradicions de la Vall d'en Bas d'una forma entretinguda. El material d'usuari inclou també un manual d'ús per a professors.